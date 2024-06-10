На Харьковщине подозрение получил мужчина, хранивший гранату Ф-1

Граната Ф-1. Иллюстративное фото: УНИАН

В Харьковской области мужчине, который нашел и хранил гранату Ф-1, следователи сообщили о подозрении. Кроме того, на улице он угрожал ею прохожему.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Событие произошло в городе Изюм на Харьковщине.

"33-летний мужчина в мае нашел ручную осколочную гранату Ф-1. С опасной находкой в руках нарушитель начал конфликт с прохожим. Мужчины смогли остановить злоумышленника и вызвали полицию", — говорится в сообщении полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержан злоумышленник. Фото из Telegram национальной полиции

Следователи Изюмского РУП под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры вручили 33-летнему жителю сообщения о подозрении в совершении преступления.

В Киеве задержали мужчину, который подорвал гранату в Шевченковском районе 9 июня. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, сегодня, 10 июня в Харькове произошел пожар в многоэтажке, во время которого погибла 45-летняя женщина.

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