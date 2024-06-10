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На Харьковщине мужчина нашел гранату и угрожал ей прохожему

10 июня 2024 14:16
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
На Харьковщине подозрение получил мужчина, хранивший гранату Ф-1
Граната Ф-1. Иллюстративное фото: УНИАН
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В Харьковской области мужчине, который нашел и хранил гранату Ф-1, следователи сообщили о подозрении. Кроме того, на улице он угрожал ею прохожему.

Об этом сообщила полиция Харьковской области в Telegram в понедельник, 10 июня.

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Событие произошло в городе Изюм на Харьковщине.

"33-летний мужчина в мае нашел ручную осколочную гранату Ф-1. С опасной находкой в руках нарушитель начал конфликт с прохожим. Мужчины смогли остановить злоумышленника и вызвали полицию", — говорится в сообщении полиции.

Следователи открыли уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Задержанный злоумышленник
Задержан злоумышленник. Фото из Telegram национальной полиции

Следователи Изюмского РУП под процессуальным руководством Изюмской окружной прокуратуры вручили 33-летнему жителю сообщения о подозрении в совершении преступления.

В Киеве задержали мужчину, который подорвал гранату в Шевченковском районе 9 июня. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, сегодня, 10 июня в Харькове произошел пожар в многоэтажке, во время которого погибла 45-летняя женщина.

Бойцы Вооруженных сил Украины провели контратаку в Харьковском направлении. Речь идет о территориях к северу и северо-востоку от Харькова.

Харьков
полиция
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граната
война в Украине

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