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Під час пожежі в харківській багатоповерхівці загинула жінка

10 червня 2024 12:04
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Під час пожежі в Харкові загинула жінка
Рятувальний під час гасіння пожежі в Харкові. Фото: ДСНС Харківщини
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

Під час пожежі у Харкові 10 червня на дев'ятому поверсі загинула 45-річна жінка. Ще 25 осіб отримали поранення різного типу та складності. 

Про це повідомляють Новини.LIVE Харків в понеділок, 10 червня.

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Займання трапилось у Холодногірському районі міста. Пожежа розпочалась на дев'ятому поверсі. Рятувальники, які прибули на місце події, використали спеціальні засоби захисту, оскільки було сильне задимлення.

Під час пожежі постраждало загалом 25 людей. Нажаль, загинула 45-річна жінка. Вона була мешканкою квартири, в якій сталось займання.

Нагадаємо, напередодні через обстріли російськими КАБами у Харкові спалахнула пожежа, були пошкоджені автомобілі та приватні будинки. 

У Холодногірському районі Харкова у суботу, 8 червня, сталася масштабна пожежа. Вогонь охопив 1800 квадратних метрів, а дим, яким затягнуло ледь не все місто, було видно з різних міських районів.

Україна
Харків
пожежа
рятувальники
ДСНС

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