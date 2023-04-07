На Харківщині дали повістку студенту: суд став на бік військкомату

В Харківській області суд визнав правоту військкомату

На Харківщині студент денної форми отримав повістку. На засіданні суд став на бік військкомату і дозволив мобілізувати юнака.

Це рішення оприлюднили на сайті Харківського окружного адміністративного суду.

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Мобілізація студентів

В законах України зазначено, що особи, які здобувають освіту в університетах, коледжах та училищах не підпадають під мобілізацію. Але у деяких випадках можуть забрати на службу в армію.

За матеріалами справи, громадянин призовного віку отримав повістку. Він надав студентський квиток, отриманий у листопаді 2021 року, однак представники військкомату все одно внесли його до військових списків. Хлопець вирішив оскаржити це у суді, проте суд став на сторону військкомату.

Судді рішення пояснили тим, що хлопець не повідомив про своє нове місце навчання.

Нагадаємо, що в Україні під час дії загальної мобілізації студенти, аспіранти та докторанти на час навчання мають відстрочку від мобілізації. Проте є умови, за яких їх можуть призвати до армії.