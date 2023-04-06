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Правоохоронці викрили харків'янина, який очолював окупаційну поліцію Харківщини

6 квітня 2023 13:17
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Правоохоронці викрили харків'янина, який очолював окупаційну поліцію Харківщини
Наразі підозрюваний переховується від українського правосуддя
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці викрили ще одного поплічника окупантів, який обймав керівну посаду під час захоплення Харківщини. Це 38-річний харків‘янин, який до 2014 року працював в органах колишньої міліції, а після цього переїхав до окупованої Луганщини. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

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Матеріали слідства 

За даними слідства, у червні минулого року 38-річний чоловік був призначений на посаду "начальника" так званого "Управления внутренних дел Военно-гражданской администрации Харьковской области", що розташовувалось у м. Куп‘янськ.

"Колаборант залучав до роботи людей у псевдоправоохороному органі, затверджував внутрішні організаційні документи, організував службову діяльність, матеріально-технічне та грошове забезпечення співробітників так званого "УВД ВГА Харьковской области", — пишуть правоохоронці. 

За "службу" на окупантів колаборант отримав від "голови" так званої "ВГА Харьковской области" спеціальне звання — "полковник полиции". Також "начальник" брав участь у нарадах за участі представників окупаційних органів влади та представників ЗС рф.

На початку вересня минулого року колаборанту разом з російськими військовими вдалось втекти. За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Наразі підозрюваний переховується від українського правосуддя.

Нагадаємо, що експоліцейському з Куп’янська загрожує довічне ув’язнення за те, що "перевзувся" за щомісячну плату в 45 тисяч російських рублів. Ще у червні 2022 року обвинувачений, будучи на той момент чинним співробітником Нацполіції України, почав добровільно співпрацювати з російськими загарбниками. Він написав заяву на ім'я "голови" так званої "ВГА Харьковской области" про прийняття до лав псевдоправоохоронного органу.

Також на Харківщині викрили колаборантку, яка обійняла посаду за сприяння окупантів у Куп'янську. За даними слідства, під час окупації м. Куп'янськ збройними силами рф місцева мешканка не просто підтримувала дії ворога, а й активно співпрацювала з ним. Окупанти призначили підозрювану на посаду "и. о. начальника отдела управления здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области".  

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