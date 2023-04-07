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В Харьковской области дали повестку студенту: суд принял сторону военкомата

7 апреля 2023 16:08
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Харьковской области суд признал правоту военкомата
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Харьковской области студент дневной формы получил повестку. На заседании суд принял сторону военкомата и разрешил мобилизовать юношу.

Это решение было обнародовано на сайте Харьковского окружного административного суда.

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Мобилизация студентов

В законах Украины отмечено, что лица, получающие образование в университетах, колледжах и училищах, не подпадают под мобилизацию. Но в некоторых случаях могут забрать на службу в армию.

По материалам дела, гражданин призывного возраста получил повестку. Он предоставил студенческий билет, полученный в ноябре 2021 года, однако представители военкомата все равно внесли его в военные списки. Парень решил обжаловать это в суде, однако суд принял сторону военкомата.

Судьи решение объяснили тем, что парень не сообщил о своем новом месте обучения.

Напомним, что в Украине во время действия общей мобилизации у студентов, аспирантов и докторантов на время обучения есть отсрочка от мобилизации. Однако есть условия, при которых они могут быть призваны в армию.

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