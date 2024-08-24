Колаборант має захворювання на цукровий діабет 2 форму тому суд вирішив його не ув'язнювати

На Харківщині депутат-колаборант уникнув ув'язнення — чому так вирішив суд
Депутат Кіндрашівської сільради, що на Харківщині, пішов на співпрацю з російськими окупантами. Але суд вирішив, що не буде його ув'язнювати.
Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.
В чому суть справи
Як з'ясувалось під час суду, депутат сільради починаючи влітку 2022 року під час окупації росіянами Куп'янська погодився співпрацювати з ними. Окупанти призначили його "виконувачем обов'язків помічника начальника відділу Кіндрашівського територіального відділу голови облдержадміністрації Куп'янського району Харківської області". зарплатню колаборант отримував у російських рублях, а на співпрацю пішов добровільно.
Колаборант займався питаннями комунального обслуговування та забезпечував місцевих мешканців харчами від окупантів.
На суді чоловік розкаявся, а суд взяв до уваги його стан здоров'я (діабет 2 форми). Тому призначив йому покарання у вигляді позбавлення права обіймати державні посади на строк десять років.
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