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В Харьковской области депутат-коллаборант избежал тюрьмы — почему так решил суд

24 августа 2024 07:21
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Коллаборант болеет сахарным диабетом 2 формы поэтому суд решил его не сажать в тюрьму
Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Депутат Кондрашовского сельсовета на Харьковщине пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Но суд решил, что не будет его сажать в тюрьму.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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В чем суть дела

Как выяснилось в суде, депутат сельсовета начиная летом 2022 года во время оккупации россиянами Купянска согласился сотрудничать с ними. Оккупанты назначили его "исполняющим обязанности помощника начальника отдела Кондрашовского территориального отдела председателя облгосадминистрации Купянского района Харьковской области". Зарплату коллаборант получал в российских рублях, а на сотрудничество пошел добровольно.

Мужчина занимался вопросами коммунального обслуживания и обеспечивал местных жителей едой от оккупантов.

На суде мужчина раскаялся, а суд принял во внимание его состояние здоровья (диабет 2 формы). Поэтому назначил ему наказание в виде лишения права занимать государственные должности сроком на десять лет.

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