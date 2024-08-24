Коллаборант болеет сахарным диабетом 2 формы поэтому суд решил его не сажать в тюрьму

В Харьковской области депутат-коллаборант избежал тюрьмы — почему так решил суд
Депутат Кондрашовского сельсовета на Харьковщине пошел на сотрудничество с российскими оккупантами. Но суд решил, что не будет его сажать в тюрьму.
Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.
В чем суть дела
Как выяснилось в суде, депутат сельсовета начиная летом 2022 года во время оккупации россиянами Купянска согласился сотрудничать с ними. Оккупанты назначили его "исполняющим обязанности помощника начальника отдела Кондрашовского территориального отдела председателя облгосадминистрации Купянского района Харьковской области". Зарплату коллаборант получал в российских рублях, а на сотрудничество пошел добровольно.
Мужчина занимался вопросами коммунального обслуживания и обеспечивал местных жителей едой от оккупантов.
На суде мужчина раскаялся, а суд принял во внимание его состояние здоровья (диабет 2 формы). Поэтому назначил ему наказание в виде лишения права занимать государственные должности сроком на десять лет.
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