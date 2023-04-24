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На Харківщині депутатці, яка очолила село в окупації, оголосили про підозру

24 квітня 2023 17:13
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На Харківщині депутатці, яка очолила село в окупації, оголосили про підозру
Депутатка-зрадниця та правоохоронець. Фото: Харківська обласна прокуратура
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Під час окупації села Підвисоке Ізюмського району місцева депутатка добровільно погодилась працювати на ворогів. Їй повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

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Як виявилось, черговою поплічницею російських загарбників стала депутатка Борівської селищної ради Ізюмського району Харківської області VIII скликання. 

Під час окупації села Підвисоке Ізюмського району жінка добровільно погодилась працювати на ворогів. Вона обійняла посаду "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)". Фактично жінка стала "старостою" вказаного села.

Колаборантка брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади, наймала на роботу працівників, збирала та формувала списки місцевих мешканців, які надалі передавала новій "владі".

Яке покарання чекає на колаборантку

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області керівник обласної прокуратури повідомив про підозру депутатці за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Нагадаємо, нещодавно на Харківщині ідентифікували російського підполковника, який наказав катувати колишніх військових. Прокуратура заочно повідомила про підозру 41-річному російському військовому у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

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