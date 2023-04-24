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В Харьковской области депутату, возглавившему село в оккупации, объявили о подозрении

24 апреля 2023 17:13
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Харьковской области депутату, возглавившему село в оккупации, объявили о подозрении
Депутат-предатель и правоохранитель. Фото: Харьковская областная прокуратура
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Во время оккупации села Подвысокое Изюмского района местная депутат добровольно согласилась работать на врагов. Ей сообщили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура.

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Как оказалось, очередной приспешницей российских захватчиков стала депутат Боровского поселкового совета Изюмского района Харьковской области VIII созыва.

Во время оккупации села Подвысокое Изюмского района женщина добровольно согласилась работать на врагов. Она вступила в должность "помощника начальника Боровского ТУ ВГА Изюмского района Харьковской области (с. Подвысокое)". Фактически женщина стала "старостою" указанного села.

Коллаборантка принимала участие в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей, нанимала на работу работников, собирала и формировала списки местных жителей, которые в дальнейшем передавала новой "власти".

Какое наказание ждет коллаборантку

При процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области руководитель областной прокуратуры сообщил о подозрении депутату по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, недавно в Харьковской области идентифицировали российского подполковника, который приказал истязать бывших военных. Прокуратура заочно сообщила о подозрении 41-летнему российскому военному в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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