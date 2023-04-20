На Харківщині ідентифікували російського підполковника, який наказав катувати колишніх військових

Судові експерти переносять тіла, вилучені з братської могили, на місці масових поховань у лісі неподалік міста Ізюм. Фото Марієнко Андрій / УНІАН

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 41-річному російському військовому у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

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Матеріали слідства

Встановлено, що 41-річний підполковник з позивним "Морячок" здійснював керівництво військовослужбовцями 30-ої мотострілкової бригади центрального округу рф під час окупації с. Піски–Радківські Ізюмського району.

Фото підозрюваного російського підполковника з позивним "Морячок". Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

За даними слідства, він наказував своїм підлеглим катувати колишніх учасників АТО та цивільне населення з метою отримання даних стосовно проукраїнськи налаштованих громадян та військовослужбовців ЗСУ.

"Окупанти били людей електрошокером, палицями та утримували в підвальних приміщеннях без їжі та води. Навіть все це російським військовим здалося недостатнім: двом колишнім учасникам АТО вони поставили на тілі клеймо розпеченим залізом", — пишуть правоохоронці.

Фото з місця злочину. Фото: Telegram/Харківська обласна прокуратура

Кожній незаконно затриманій людині російські військові присвоювали "порядковий номер" та наказували їм відкликатись на нього. Крім того, вони примушували потерпілих "для профілактики" прибирати вулиці та копати окопи.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

Нагадаємо, що двом військовим з "ДНР" заочно повідомлено про підозру за фактами участі в терористичній організації та в діяльності не передбаченого законом військового формування.

Також ми писали, що правоохоронці виявили на Харківщині 23 катівні, де окупанти знущались над людьми.