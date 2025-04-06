РФ вдарила дроном "Молнія" по авто на Харківщині — деталі

Пошкоджений автомобіль. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Російський безпілотник "Молнія" на двадцятикілометровій відстані від фронту вдарив по автомобілю, в якій перебували українські військові та журналісти. Двоє з них отримали легкі поранення, а автівка тепер в неробочому стані.

Про це йдеться у відеоматеріалі "Українського свідка".

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Влучання дрона по автомобілю

Російські дрони "Молнія" все частіше почали залітати в український тил. Журналіст Ukrainian Witness та військові разом їхали на зйомки роботи розрахунку "Гіацинт-Б" 15-ї бригади оперативного призначення НГУ в Харківській області.

Коли автомобіль перебував за 20 кілометрів від лінії бойового зіткнення в їх пікап Nissan Navara влучив ворожий БпЛА "Молнія" — удар відбувся під машиною, тому відчувся, як розрив міни. Автомобіль негайно покинули та заховалися в найближчій будівлі, звідки викликали евакуацію.

Внаслідок атаки поранено двох військових, а транспортний засіб пошкоджено.

"Молнія" — це ударний дрон літакового типу, який наводиться оператором за принципом FPV та має дальність польоту понад 30 кілометрів, а його бойова частина становить до п'яти кілограмів. В той самий час протитанкова міна ТМ-72 має вагу заряду лише 2,5 кілограма, а протигусенична ТМ-62 — 7,5 кілограмів.

У матеріалі йдеться, що застосування цих дронів серйозно впливає на логістику українських військ. Тепер їздити цими дорогами небезпечно як військовим, так і цивільним. Наразі автомобіль приводять у робочий стан на ремонтантній базі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни завдали авіаудару по Куп'янську на Харківщині: влучання сталося по житловому будинку.

Також під удар потрапив Миколаїв: у житловому секторі постраждали четверо людей.