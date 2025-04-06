РФ ударила дроном "Молния" по авто на Харьковщине - детали

Поврежденный автомобиль. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Российский беспилотник "Молния" на двадцатикилометровом расстоянии от фронта ударил по автомобилю, в котором находились украинские военные и журналисты. Двое из них получили легкие ранения, а машина теперь в нерабочем состоянии.

Об этом говорится в видеоматериале "Українського свідка".

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Попадание дрона по автомобилю

Российские дроны "Молния" все чаще начали залетать в украинский тыл. Журналист Ukrainian Witness и военные вместе ехали на съемки работы расчета "Гиацинт-Б" 15-й бригады оперативного назначения НГУ в Харьковской области.

Когда автомобиль находился в 20 километрах от линии боевого соприкосновения в их пикап Nissan Navara попал вражеский БпЛА "Молния" — удар произошел под машиной, поэтому почувствовался, как разрыв мины. Автомобиль немедленно покинули и спрятались в ближайшем здании, откуда вызвали эвакуацию.

В результате атаки ранены двое военных, а транспортное средство повреждено.

"Молния" — это ударный дрон самолетного типа, который наводится оператором по принципу FPV и имеет дальность полета более 30 километров, а его боевая часть составляет до пяти килограммов. В то же время противотанковая мина ТМ-72 имеет вес заряда всего 2,5 килограмма, а противогусеничная ТМ-62 — 7,5 килограммов.

В материале говорится, что применение этих дронов серьезно влияет на логистику украинских войск. Теперь ездить по этим дорогам опасно как военным, так и гражданским. Сейчас автомобиль приводят в рабочее состояние на ремонтантной базе.

Напомним, сегодня россияне нанесли авиаудар по Купянску на Харьковщине: попадание произошло по жилому дому.

Также под удар попал Николаев: в жилом секторе пострадали четыре человека.