На Харківщині ексгумували тіло чергової жертви збройної агресії росії

Загиблий помер в квітні минулого року в селищі Слатине під час обстрілу

6 квітня на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства

За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими.



"Наразі труп направлено до Дергачівського ВМ ХОБСМЕ для проведення судово-медичної експертизи", — пишуть правоохоронці.

Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські окупанти. Він отримав осколкове поранення в голову під час обстрілу.

Також прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували на кладовищі у с. Малі Проходи Харківського району тіло 28-річної жінки.