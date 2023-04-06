На Харківщині ексгумували тіло чергової жертви збройної агресії росії
6 квітня на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
Матеріали слідства
За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими.
"Наразі труп направлено до Дергачівського ВМ ХОБСМЕ для проведення судово-медичної експертизи", — пишуть правоохоронці.
Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські окупанти. Він отримав осколкове поранення в голову під час обстрілу.
Також прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували на кладовищі у с. Малі Проходи Харківського району тіло 28-річної жінки.