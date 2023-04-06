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На Харківщині ексгумували тіло чергової жертви збройної агресії росії

6 квітня 2023 16:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині ексгумували тіло чергової жертви збройної агресії росії
Загиблий помер в квітні минулого року в селищі Слатине під час обстрілу
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

6 квітня на цвинтарі у с. Безруки правоохоронці ексгумували труп 51-річного чоловіка. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

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Матеріали слідства 

За даними слідства, потерпілий загинув 9 квітня минулого року в селищі Слатине під час обстрілу, вчиненого російськими військовими.  
 
"Наразі труп направлено до Дергачівського ВМ ХОБСМЕ для проведення судово-медичної експертизи", — пишуть правоохоронці. 

Досудове розслідування проводять за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). 

Нагадаємо, у Харківській області правоохоронці ексгумували тіло чоловіка, якого вбили російські окупанти. Він отримав осколкове поранення в голову під час обстрілу.

Також прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували на кладовищі у с. Малі Проходи Харківського району тіло 28-річної жінки.

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