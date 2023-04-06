Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области эксгумировали тело очередной жертвы вооруженной агрессии россии arrow

В Харьковской области эксгумировали тело очередной жертвы вооруженной агрессии россии

6 апреля 2023 16:27
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
В Харьковской области эксгумировали тело очередной жертвы вооруженной агрессии россии
Погибший скончался в апреле прошлого года в поселке Слатино во время обстрела
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

6 апреля на кладбище в с. Безруки правоохранители эксгумировали труп 51-летнего мужчины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

Материалы следствия

По данным следствия, потерпевший погиб 9 апреля прошлого года в поселке Слатино во время обстрела, совершенного российскими военными.

"В настоящее время труп направлен в Дергачевское ВМ ХОБСМЕ для проведения судебно-медицинской экспертизы", — пишут правоохранители.

Досудебное расследование проводят по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого убили российские кафиры . Он получил осколочное ранение в голову при обстреле.

Также прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали на кладбище в с. Малые проходы Харьковского района тело 28-летней женщины .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

Новина з фото

16:35 В Киеве попрощались с тренером по художественной гимнастике Альбиной Дерюгиной

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB