В Харьковской области эксгумировали тело очередной жертвы вооруженной агрессии россии

Погибший скончался в апреле прошлого года в поселке Слатино во время обстрела

6 апреля на кладбище в с. Безруки правоохранители эксгумировали труп 51-летнего мужчины.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Материалы следствия

По данным следствия, потерпевший погиб 9 апреля прошлого года в поселке Слатино во время обстрела, совершенного российскими военными.



"В настоящее время труп направлен в Дергачевское ВМ ХОБСМЕ для проведения судебно-медицинской экспертизы", — пишут правоохранители.

Досудебное расследование проводят по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в Харьковской области правоохранители эксгумировали тело мужчины, которого убили российские кафиры . Он получил осколочное ранение в голову при обстреле.

Также прокуроры совместно со следователями полиции эксгумировали на кладбище в с. Малые проходы Харьковского района тело 28-летней женщины .