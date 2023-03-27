У Харківському районі правоохоронці ексгумували тіло жертви російської агресії

Жінка загинула від вибуху снаряда

Прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували на кладовищі у с. Малі Проходи Харківського району труп 28-річної жінки.

Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.

Матеріали слідства

За даними слідства, 7 серпня минулого року окупанти обстрілювали село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку та розірвався. Жінка в цей час перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула.

Наразі тіло померлої направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Правохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

На Харківщині тривають досудові розслідування російських військових злочинів. В рамках однієї кримінальної справи відбулася ексгумація трупа 91-річної місцевої мешканки, загиблої від російського снаряду.

Також, минулого тижня, в Ізюмському району Харківської області, правоохоронці виявили тіла двох мешканців, які загинули внаслідок агресії російської федерації. Вони загинули навесні 2022 року.