У Харківському районі правоохоронці ексгумували тіло жертви російської агресії

У Харківській області правоохоронці ексгумували тіло жертви російської агресії
Прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували на кладовищі у с. Малі Проходи Харківського району труп 28-річної жінки.
Про це повідомляють у Харківській обласній прокуратурі.
-
У рф застрелився командир десантників Дмитро Лисицький: що відомо
-
Дружина Павліка з синцями під очима розповіла про самопочуття після пластичних операцій: фото
-
Як каратимуть українських ухилянтів, які втекли за кордон
-
Кількість жертв внаслідок обстрілу Слов'янська росіянами зросла
-
Політолог сказав, чим загрожують кадрові перестановки у владі під час війни
-
Зграя рожевих пеліканів прилетіла до Тузлівських лиманів
-
Залужний нагородив "Золотим хрестом" Руслана Зубарєва: деталі
-
Близько 80% українців стали більше цікавитися історією України, — результати КМІС
-
На бойовому чергуванні у Чорному морі 7 ворожих кораблів
-
Суд відхилив позови Черновецького проти "Дзеркала тижня": чого вимагав ексмер Києва
Матеріали слідства
За даними слідства, 7 серпня минулого року окупанти обстрілювали село. Один зі снарядів впав на подвір‘ї будинку та розірвався. Жінка в цей час перебувала на території домоволодіння. Від вибуху снаряда вона загинула.
Наразі тіло померлої направлено для проведення судово-медичної експертизи.
Правохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
На Харківщині тривають досудові розслідування російських військових злочинів. В рамках однієї кримінальної справи відбулася ексгумація трупа 91-річної місцевої мешканки, загиблої від російського снаряду.
Також, минулого тижня, в Ізюмському району Харківської області, правоохоронці виявили тіла двох мешканців, які загинули внаслідок агресії російської федерації. Вони загинули навесні 2022 року.