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На Харківщині евакуюють людей через лісові пожежі

18 вересня 2024 17:31
Валерія Барановська - редактор
На Харківщині горить ліс — рятувальники евакуюють населення
У Харківські області горять ліси. Фото: ДСНС Харківщини
Валерія Барановська - редактор

На Харківщині через лісову пожежу вирішено евакуювати близько 250 людей. Ліквідація пожежі ускладнюється через заміновані території.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі телемарафону "Єдині новини" у середу, 18 вересня.

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Синєгубов повідомив про термінову евакуацію у зв'язку з лісовою пожежею, яка стрімко наближається до села Андріївка Ізюмського району. За його словами, вогонь поширюється дуже швидко через сильний вітер.

"Якщо зранку пожежа охоплювала близько п'яти Га території лісових насаджень, то наразі вона вже розповсюдилась до 40 Га. Здійнявся вітер і вогонь розповсюджується досить стрімко", — сказав очільник ОВА.

У зв'язку з небезпекою, було ухвалено рішення евакуювати три вулиці, які знаходяться неподалік лісового масиву. Загальна кількість осіб становить близько 250.

"Всі засоби для цього є, тому будемо проводити евакуацію, аби убезпечити імовірні жертви серед мирного населення", — зауважив Синєгубов.

Він відмітив, що пожежі ускладнюються тим, що ці території раніше були окупованими і, відповідно, всі лісові масиви заміновані. Гасити загоряння безпосередньо у лісах рятувальники не можуть.

Синєгубов заявив, що у будь-який момент полум'я може розповсюдитися на десятки кілометрів.

"Наразі на Харківщині є 14 осередків пожеж. Для гасіння задіяно 150 одиниць техніки, майже 600 осіб особового складу", — написав голова Харківської ОВА.

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евакуація пожежа ДСНС Харківська область Харківська ОДА Олег Синєгубов

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