В Харкові на Салтівці горить ліс — деталі

Пожежники гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС

В Харкові на Салтівці, поблизу Журавлівського гідропарку сталася пожежа. Наразі вдалося локалізувати пожежу на площі 4 гектари.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у понеділок, 16 вересня.

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"Місто мобілізувало всі можливі ресурси для підтримки рятувальників ДСНС. На місці також працюють підрозділи департаменту з надзвичайних ситуацій, бригади КП "Зеленбуд" та 18 одиниць комунальної техніки", — йдеться в повідомлені.

Терехов повідомив, що небезпека для житлових будинків відсутня. Він також зазначив, що через поточну ситуацію тимчасово припинено рух трамвайних маршрутів №16 і 16-А. Ділянка дороги від "Каравану" до вулиці Жилярді — перекрита. Автобуси №47, 63, 208 і 272 здійснюють об'їзд через вулиці Барабашова, Валентинівська, Академіка Павлова, Тюрінська, Віринська, метро "Київська" та Шевченка.

"Прошу зберігати спокій — усі знищені вогнем ділянки лісу будуть відновлені! Ми обов’язково разом висадимо нові дерева!" — написав мер Харкова.