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В Харьковской области эвакуируют людей из-за лесных пожаров

18 сентября 2024 17:31
Валерия Барановская - редактор
В Харьковской области горит лес — спасатели эвакуируют население
В Харьковской области горят леса. Фото: ГСЧС Харьковщины
Валерия Барановская - редактор

В Харьковской области из-за лесного пожара решено эвакуировать около 250 человек. Ликвидация пожара усложняется из-за заминированных территорий.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона "Єдині новини" в среду, 18 сентября.

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Синегубов сообщил о срочной эвакуации в связи с лесным пожаром, который стремительно приближается к селу Андреевка Изюмского района. По его словам, огонь распространяется очень быстро из-за сильного ветра.

"Если утром пожар охватывал около пяти Га территории лесных насаждений, то сейчас он уже распространился до 40 Га. Поднялся ветер и огонь распространяется достаточно стремительно", — сказал глава ОВА.

В связи с опасностью, было принято решение эвакуировать три улицы, которые находятся неподалеку от лесного массива. Общее количество человек составляет около 250.

"Все средства для этого есть, поэтому будем проводить эвакуацию, чтобы обезопасить вероятные жертвы среди мирного населения", — отметил Синегубов.

Он отметил, что пожары осложняются тем, что эти территории ранее были оккупированными и, соответственно, все лесные массивы заминированы. Тушить возгорания непосредственно в лесах спасатели не могут.

Синегубов заявил, что в любой момент пламя может распространиться на десятки километров.

"Сейчас на Харьковщине есть 14 очагов пожаров. Для тушения задействовано 150 единиц техники, почти 600 человек личного состава", — написал председатель Харьковской ОВА.

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