Росіяни намагаються створити умови для просування на Харківщині

Молоді новобранці 92-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ у Харківській області. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

На Харківському напрямку спостерігається збільшення активності противника, зокрема у спробах нарощування особового складу на передових позиціях. Вони користуються нагодою, коли погодні умови псуються, щоб залишатися непоміченими.

Про це повідомив речник бригади Нацгвардії "Хартія" Володимир Дегтярьов в ефірі КИЇВ24.

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Росіяни намагаються наростити особовий склад, пересуваючись малими групами

За його словами, протягом перших двох тижнів квітня російські сили переважно застосовували тактику пересування малими пішими групами. Здебільшого йдеться про підрозділи по 3–4 особи, які намагаються наблизитися до українських позицій, користуючись складними погодними умовами — дощем, туманом або вітром, коли у повітрі менше розвідувальних дронів.

Проте, навіть за такої тактики, втрати ворога залишаються суттєвими. За 14 днів квітня бійцям бригади вдалося знешкодити 194 російських військових, із яких 115 — безповоротно. Це більше, ніж було за аналогічний період у березні. Декілька груп противника намагалися пересуватися за допомогою цивільного транспорту чи мотоциклів, але й ці спроби були оперативно зупинені.

"Можна говорити про те, що є спроби збільшити зкількість свого особового складу, власне, на позиціях звідки вони могли б вже рухатись в нашу с сторону. Проте, чи це є планове охоплення чи це підготовка до чогось більшого — наразі сказати не можна, але знову ж таки дивлячись лише на цифри, на кількість пересування ворога, на кількість його втрат будем говорити, що їх активність на Харківщині, принаймні на нашій ділянці, збільшилась", — сказав Володимир Дегтярьов.

Він підкреслив, що ворог намагається створити передумови для подальших дій, і українські захисники ретельно відстежують кожну зміну в його поведінці.

Нагадаємо, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін назвав напрямок, де несподівано можуть атакувати росіяни.

Тим часом Харківщина опинилась під масованим вогнем з боку Росії.