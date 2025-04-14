Росіяни обстріляли Харків і дев’ять громад області за добу — які наслідки

Пожежа в Харкові внаслідок російської атаки. Фото: ДСНС України

Протягом минулої доби, 13 квітня, російські війська завдали інтенсивних ударів по населених пунктах Харківської області, використовуючи дрони-камікадзе, керовані авіабомби (КАБ) та інші типи озброєння. Постраждали щонайменше дев’ять громад, є загиблі та поранені мирні мешканці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У Харкові сьогодні, 14 квітня, близько 5:30 вранці зафіксовано влучання дрона на території колишнього цивільного підприємства. Внаслідок удару загорілася складська будівля площею 1000 квадратних метрів, також пошкоджено вікна в трьох приватних будинках. Близько 13:13 у Київському районі Харкова дрон типу "Молнія" влучив перед будівлею дитячого садка. Пошкоджено п'ять вікон, 15 балконів і скління в під’їздах сусідніх будинків.

Пожежа у Харкові. Фото: Харківська ОВА

У Богодухівському районі зафіксовано кілька влучань дронів. У селі Петрівка два безпілотники влучили в огорожу житлового обійстя — пошкоджено паркан, фасад і вікна будинку. У селі Турове внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено будівлю покинутої конеферми, водонапірну башту та енергомережі, а в селі Уди зафіксовано два влучання на відкритій місцевості.

Серйозні руйнування зазнала Борівська громада Ізюмського району. У Богуславці після ворожого обстрілу зруйновано приватний будинок, а в селі Шийківка дроновий удар спричинив пожежу в житловому будинку.

У Куп'янському районі під обстріл потрапило місто Куп'янськ, де внаслідок влучання КАБ загинули дві жінки — 59 та 75 років. Горіли конструкції гаража, пошкоджено вікна двох багатоповерхівок. У Ківшарівці постраждав 71-річний чоловік.

Двічі за день атак зазнало село Козача Лопань Харківського району — зранку та ввечері внаслідок обстрілів пошкоджено приватні будинки. Крім того, зафіксовано влучання дрона в проїжджу частину в селі Приколотне Куп’янського району.

Яка ситуація на Харківському напрямку фронту

За добу російські війська тричі намагалися прорватися на Харківському напрямку поблизу Вовчанська та Вовчанських Хуторів. На Куп’янському напрямку відбулося чотири атаки окупантів, які намагалися штурмувати позиції українських сил біля Петропавлівки, Нової Кругляківки та Загризового.

Нагадаємо, вчора, 13 квітня, Росія атакувала у Куп'янську багатоповерхівку.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що Росія почала наступ у двох областях України — Харківській та Сумській.