Россияне пытаются создать условия для продвижения на Харьковщине

Молодые новобранцы 92-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области. Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov

На Харьковском направлении наблюдается увеличение активности противника, в частности в попытках наращивания личного состава на передовых позициях. Они пользуются случаем, когда погодные условия портятся, чтобы оставаться незамеченными.

Об этом сообщил представитель бригады Нацгвардии "Хартия" Владимир Дегтярев в эфире КИЕВ24.

Реклама

Читайте также:

Россияне пытаются нарастить личный состав, передвигаясь малыми группами

По его словам, в течение первых двух недель апреля российские силы преимущественно применяли тактику передвижения малыми пешими группами. В основном речь идет о подразделениях по 3-4 человека, которые пытаются приблизиться к украинским позициям, пользуясь сложными погодными условиями — дождем, туманом или ветром, когда в воздухе меньше разведывательных дронов.

Однако, даже при такой тактике, потери врага остаются существенными. За 14 дней апреля бойцам бригады удалось обезвредить 194 российских военных, из которых 115 — безвозвратно. Это больше, чем было за аналогичный период в марте. Несколько групп противника пытались передвигаться с помощью гражданского транспорта или мотоциклов, но и эти попытки были оперативно остановлены.

"Можно говорить о том, что есть попытки увеличить количество своего личного состава, собственно, на позициях откуда они могли бы уже двигаться в нашу сторону. Однако, это плановый охват или это подготовка к чему-то большему - пока сказать нельзя, но опять же глядя только на цифры, на количество передвижения врага, на количество его потерь будем говорить, что их активность на Харьковщине, по крайней мере на нашем участке, увеличилась", — сказал Владимир Дегтярев.

Он подчеркнул, что враг пытается создать предпосылки для дальнейших действий, и украинские защитники тщательно отслеживают каждое изменение в его поведении.

Напомним, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин назвал направление, где неожиданно могут атаковать россияне.

Между тем Харьковщина оказалась под массированным огнем со стороны России.