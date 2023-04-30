На Харківщині фіксують зростання захворюваності на небезпечні інфекції

На Харківщині почала збільшуватись кількісмть хворих на кишкову паличку. Фото: Depositphotos

Останнім часом у Харкові та області почала збільшуватись кількість хворих на кишкову інфекцію. Зростання захворюваності сальмонельозом збільшилось у 2.5 рази у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомляє GX.

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Здебільшого харківʼяни страждають на гострі кишкові інфекції, їх питома вага становить понад 41,2%, кажуть спеціалісти.

"У порівнянні з минулим роком відмічається зростання захворюваності сальмонельозом у 2,5 рази, шигельозом у 6,5 рази, туберкульозом у 2,2 рази, хворобою Лайма на 5 вип., інфекційним мононуклеозом у 3,2 рази, педикульозом на 53,3%. Більше мешканці Харкова та області хворіють гострими вірусними гепатитами: В – на 35,7%, С – на 4 вип., хронічними вірусними гепатитами: В – на 41,2%, С – на 22,9%.

Знизився рівень захворюваності гастроентероколітами з встановленим збудником на 4,2%, гастроентероколітами з невстановленим збудником на 54,5%, лямбліозом – у 6,7 рази, кашлюком на 2 випадки", — йдеться в повідомленні.

Що таке Сальмонельоз

Це гостре інфекційне захворювання, збудниками якого є різні види бактерій роду Salmonella. Характеризується переважним ураженням травної системи з розвитком діареї, інтоксикації та зневоднення організму.

Крім цього, джерелом інфекції також може бути і людина.

У 98% випадків інфікування повʼязане із вживанням їжі, забрудненої сальмонелами. Інфекція може міститися в таких продуктах:

яйця і вироби з них;

м’ясо тварин і вироби з нього;

риба і морепродукти;

молоко і молокопродукти;

овочі та фрукти.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові запустять серійне виробництво безпілотника Sirko. До кінця літа планується поставити 2000 таких дронів на фронт. Наразі підприємство перебуває на стадії підписання державної угоди на поставку цих комплексів.