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В Харьковской области фиксируют рост заболеваемости опасной инфекцией

30 апреля 2023 21:56
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Харьковской области фиксируют рост заболеваемости опасными инфекциями
На Харьковщине начало увеличиваться количество больных кишечной палочкой. Фото: Depositphotos
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В последнее время в Харькове и области начало увеличиваться количество больных кишечной инфекцией. Рост заболеваемости сальмонеллезом увеличился в 2.5 раза по сравнению с прошлым годом.

Об этом сообщает GX.

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В основном харьковчане страдают острыми кишечными инфекциями, их удельный вес составляет более 41,2%, говорят специалисты.

"По сравнению с прошлым годом отмечается рост заболеваемости сальмонеллезом в 2,5 раза, шигеллезом в 6,5 раза, туберкулезом в 2,2 раза, болезнью Лайма на 5 вып., инфекционным мононуклеозом в 3,2 раза, педикулезом на 53, Больше жители Харькова и области болеют острыми вирусными гепатитами: В – на 35,7%, С – на 4 вып., хроническими вирусными гепатитами: В – на 41,2%, С – на 22,9%.

Снизился уровень заболеваемости гастроэнтероколитами с установленным возбудителем на 4,2%, гастроэнтероколитами с неустановленным возбудителем на 54,5%, лямблиозом - в 6,7 раза, коклюшем на 2 случая", - говорится в сообщении.

Что такое Сальмонеллез

Это острое инфекционное заболевание, возбудителями которого есть разные виды бактерий рода Salmonella. Характеризуется преимущественным поражением пищеварительной системы с развитием диареи, интоксикации и обезвоживания организма.

Кроме этого, источником инфекции может быть и человек.

В 98% случаев инфицирование связано с употреблением пищи, загрязненной сальмонеллами. Инфекция может содержаться в следующих продуктах:

  • яйца и изделия из них;
  • мясо животных и изделия из него;
  • рыба и морепродукты;
  • молоко и молокопродукты;
  • овощи и фрукты.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове будет запущен серийное производство беспилотника Sirko. К концу лета планируется поставить 2000 таких дронов на фронт. В настоящее время предприятие находится в стадии подписания государственного соглашения на поставку этих комплексов.

 

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