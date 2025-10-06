Відео
Головна Харків На Харківщині FPV-дрон влучив у автомобіль голови громади

На Харківщині FPV-дрон влучив у автомобіль голови громади

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 20:30
Обстріл Борової на Харківщині 6 жовтня - постраждав голова громади
Авто постраждало під час обстрілу у Боровій. Фото: Харківська обласна прокуратура

У понеділок, 6 жовтня, у селищі Борова Харківської області ворожий FPV-дрон влучив у колесо автомобіля. У ньому перебували місцеві посадовці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram.

Читайте також:
На Харківщині FPV-дрон влучив у автомобіль голови громади - фото 1
Пост Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Обстріл Борової на Харківщині

Серед постраждалих — начальник Борівської селищної військової адміністрації, секретар селищної ради та начальник відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами.

Всі вони отримали поранення, однак медики оцінюють їхній стан як задовільний. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень.

На Харківщині FPV-дрон влучив у автомобіль голови громади - фото 2

Нагадаємо, що у ніч проти 6 жовтня росіяни атакували Харків різними типами дронів. Під ворожим вогнем опинилась цивільна інфраструктура. 

А також 6 жовтня окупанти обстріляли Суми. Внаслідок ворожого удару загорівся дах Перинатального центру.

Харківська область обстріли дрони війна в Україні війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
