Обстріл Борової на Харківщині 6 жовтня - постраждав голова громади

На Харківщині FPV-дрон влучив у автомобіль голови громади
У понеділок, 6 жовтня, у селищі Борова Харківської області ворожий FPV-дрон влучив у колесо автомобіля. У ньому перебували місцеві посадовці.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram.
Обстріл Борової на Харківщині
Серед постраждалих — начальник Борівської селищної військової адміністрації, секретар селищної ради та начальник відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами.
Всі вони отримали поранення, однак медики оцінюють їхній стан як задовільний. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.
Внаслідок атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень.
Нагадаємо, що у ніч проти 6 жовтня росіяни атакували Харків різними типами дронів. Під ворожим вогнем опинилась цивільна інфраструктура.
А також 6 жовтня окупанти обстріляли Суми. Внаслідок ворожого удару загорівся дах Перинатального центру.
Читайте Новини.LIVE!