Обстріл Борової на Харківщині 6 жовтня - постраждав голова громади

Авто постраждало під час обстрілу у Боровій. Фото: Харківська обласна прокуратура

У понеділок, 6 жовтня, у селищі Борова Харківської області ворожий FPV-дрон влучив у колесо автомобіля. У ньому перебували місцеві посадовці.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram.

Реклама

Читайте також:

Пост Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Обстріл Борової на Харківщині

Серед постраждалих — начальник Борівської селищної військової адміністрації, секретар селищної ради та начальник відділу з питань мобілізаційної роботи, надзвичайних ситуацій та взаємодії з правоохоронними органами.

Реклама

Всі вони отримали поранення, однак медики оцінюють їхній стан як задовільний. Постраждалим надали необхідну медичну допомогу.

Внаслідок атаки транспортний засіб зазнав пошкоджень.

Реклама

Нагадаємо, що у ніч проти 6 жовтня росіяни атакували Харків різними типами дронів. Під ворожим вогнем опинилась цивільна інфраструктура.

А також 6 жовтня окупанти обстріляли Суми. Внаслідок ворожого удару загорівся дах Перинатального центру.