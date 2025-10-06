Обстрел Боровой на Харьковщине 6 октября — пострадал глава громады

На Харьковщине FPV-дрон попал в автомобиль главы громады
В понедельник, 6 октября, в поселке Боровая Харьковской области вражеский FPV-дрон попал в колесо автомобиля. В нем находились местные чиновники.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.
Обстрел Боровой на Харьковщине
Среди пострадавших — начальник Боровской поселковой военной администрации, секретарь поселкового совета и начальник отдела по вопросам мобилизационной работы, чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с правоохранительными органами.
Все они получили ранения, однако медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.
В результате атаки транспортное средство получило повреждения.
Напомним, что в ночь на 6 октября россияне атаковали Харьков различными типами дронов. Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура.
А также 6 октября оккупанты обстреляли Сумы. В результате вражеского удара загорелась крыша перинатального центра.
Читайте Новини.LIVE!