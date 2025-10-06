Видео
Главная Харьков На Харьковщине FPV-дрон попал в автомобиль главы громады

На Харьковщине FPV-дрон попал в автомобиль главы громады

Ua ru
Дата публикации 6 октября 2025 20:30
Обстрел Боровой на Харьковщине 6 октября — пострадал глава громады
Авто пострадало во время обстрела в Боровой. Фото: Харьковская областная прокуратура

В понедельник, 6 октября, в поселке Боровая Харьковской области вражеский FPV-дрон попал в колесо автомобиля. В нем находились местные чиновники.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

Читайте также:
На Харьковщине FPV-дрон попал в автомобиль главы громады - фото 1
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Обстрел Боровой на Харьковщине

Среди пострадавших — начальник Боровской поселковой военной администрации, секретарь поселкового совета и начальник отдела по вопросам мобилизационной работы, чрезвычайных ситуаций и взаимодействия с правоохранительными органами.

Все они получили ранения, однако медики оценивают их состояние как удовлетворительное. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате атаки транспортное средство получило повреждения.

На Харьковщине FPV-дрон попал в автомобиль главы громады - фото 2

Напомним, что в ночь на 6 октября россияне атаковали Харьков различными типами дронов. Под вражеским огнем оказалась гражданская инфраструктура.

А также 6 октября оккупанты обстреляли Сумы. В результате вражеского удара загорелась крыша перинатального центра.

Харьковская область обстрелы дроны война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
