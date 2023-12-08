На Харківщині готують зміни у роботі ВЛК — деталі
У Харкові провели чергове засідання Ради оборони області 7 грудня. Під час нього обговорили продовження часу роботи ВЛК.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
Зміни у роботі ВЛК на Харківщині
За словами Синєгубова, спостерігається позитивна динаміка в роботі ТЦК за тиждень, проте необхідно негайно посилити координацію дій із правоохоронними органами та представниками органів місцевого самоврядування.
"Розглянули питання подовження часу роботи військово-лікарських комісій. В умовах воєнного стану будь-які зволікання та протермінування оглядів неприпустимі", — зазначив він.
Також голова ОВА відзначив високий рівень комплектування автомобільною технікою мобільних вогневих груп області.
"Підрозділи готові до виконання бойових завдань протиповітряної оборони. Працюємо далі над збільшенням та покращенням матеріально-технічного забезпечення", — додав Синєгубов.
Нагадаємо, що в Кабінеті міністрів вжили цілу низку заходів, які дозволять пришвидшити процес проходження військово-лікарської комісії та медично-соціальної експертизи. Серед усього іншого планується запровадити електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров’я.
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