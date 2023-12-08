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На Харківщині готують зміни у роботі ВЛК — деталі

8 грудня 2023 10:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На Харківщині готують зміни у роботі ВЛК — деталі
Військово-лікарська комісія. Ілюстративне фото: imagedelivery.net
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харкові провели чергове засідання Ради оборони області 7 грудня. Під час нього обговорили продовження часу роботи ВЛК.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, спостерігається позитивна динаміка в роботі ТЦК за тиждень, проте необхідно негайно посилити координацію дій із правоохоронними органами та представниками органів місцевого самоврядування.

"Розглянули питання подовження часу роботи військово-лікарських комісій. В умовах воєнного стану будь-які зволікання та протермінування оглядів неприпустимі", — зазначив він.

Також голова ОВА відзначив високий рівень комплектування автомобільною технікою мобільних вогневих груп області.

"Підрозділи готові до виконання бойових завдань протиповітряної оборони. Працюємо далі над збільшенням та покращенням матеріально-технічного забезпечення", — додав Синєгубов.

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Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, що в Кабінеті міністрів вжили цілу низку заходів, які дозволять пришвидшити процес проходження військово-лікарської комісії та медично-соціальної експертизи. Серед усього іншого планується запровадити електронну чергу в усіх військових закладах охорони здоров’я.

Також ми писали, що Київ на першому місці серед міст України в антирейтингу щодо мобілізації. Наразі українська столиця продовжує бути оазою для ухилянтів.

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