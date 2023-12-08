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Обстріли Харківщини — в ОВА розповіли про кількість поранених за добу

8 грудня 2023 09:20
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Харківщини — в ОВА розповіли про кількість поранених за добу
Психолог надає допомогу жінці після обстрілів Харкова. Фото: ДСНС
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Упродовж доби окупанти обстрілювали Харків та область з артилерії, ракетами С-300 та керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожих атак п'ятеро людей отримали поранення. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Сьогодні зранку російські окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300. Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілів отримала поранення 36-річна жінка та 25-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні. 

"Зафіксовані влучання на дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів. Усе — виключно цивільні об’єкти", — каже начальник ОВА. 

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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки у Харкові. Фото: ДСНС

Окрім того, напередодні, близько о 00:46 окупанти скинули керовані авіабомби на село Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіли два поверхи 5-поверхового житлового будинку. Обійшлося без постраждалих. 

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Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки у Харківській області. Фото: ДСНС

Також загарбники вдарили по селу Подоли Куп’янського району 7 грудня. Поранення отримали троє цивільних: 56-річний чоловік та жінки 50 та 69 років.

Загалом, упродовж доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів області. 

Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова ракетами С-300 зранку 8 грудня. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.

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