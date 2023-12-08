Обстріли Харківщини — в ОВА розповіли про кількість поранених за добу
Упродовж доби окупанти обстрілювали Харків та область з артилерії, ракетами С-300 та керованими авіаційними бомбами. Внаслідок ворожих атак п'ятеро людей отримали поранення.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківщини 8 грудня
Сьогодні зранку російські окупанти завдали шість ударів по Харкову ракетами С-300. Синєгубов розповів, що внаслідок обстрілів отримала поранення 36-річна жінка та 25-річний чоловік, якого госпіталізували до лікарні.
"Зафіксовані влучання на дитячий майданчик, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти, близько 20 автомобілів. Усе — виключно цивільні об’єкти", — каже начальник ОВА.
Окрім того, напередодні, близько о 00:46 окупанти скинули керовані авіабомби на село Курилівка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу горіли два поверхи 5-поверхового житлового будинку. Обійшлося без постраждалих.
Також загарбники вдарили по селу Подоли Куп’янського району 7 грудня. Поранення отримали троє цивільних: 56-річний чоловік та жінки 50 та 69 років.
Загалом, упродовж доби артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 17 населених пунктів області.
Нагадаємо, у ДСНС показали наслідки обстрілу Харкова ракетами С-300 зранку 8 грудня. Внаслідок обстрілів поранена одна людина, пошкоджені житлові будівлі та 26 приватних автомобілів.
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