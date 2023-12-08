В Харьковской области готовят изменения в работе ВВК — детали

Военно-врачебная комиссия. Иллюстративное фото: imagedelivery.net

В Харькове провели очередное заседание Совета обороны области 7 декабря. В ходе него обсудили продление времени работы ВВК.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Изменения в работе ВВК в Харьковской области

По словам Синегубова, наблюдается положительная динамика в работе ТЦК через неделю, однако необходимо немедленно усилить координацию действий с правоохранительными органами и представителями органов местного самоуправления.

"Рассмотрели вопрос продления времени работы военно-врачебных комиссий. В условиях военного положения любые промедления и просрочки осмотров недопустимы", — отметил он.

Также глава ОВА отметил высокий уровень комплектования автомобильной техники мобильных огневых групп области.

"Подразделения готовы к выполнению боевых задач противовоздушной обороны. Работаем дальше над увеличением и улучшением материально-технического обеспечения", — добавил Синегубов.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, что в Кабинете министров приняли целый ряд мер, которые позволят ускорить процесс прохождения военно-врачебной комиссии и медицинско-социальной экспертизы. Среди прочего планируется ввести электронную очередь во всех военных учреждениях здравоохранения.

Также мы писали, что Киев на первом месте среди городов Украины в антирейтинге по мобилизации. Пока украинская столица продолжает быть оазисом для уклонистов.