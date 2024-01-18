На Харківщині колаборантка отримала підозру за розповсюдження паспортів РФ
Харківська обласна прокуратура сьогодні повідомила про підозру колаборантці з Вовчанська. Підозрювана сприяла розповсюдженню російських паспортів, та відповідала за відділ кадрів окупаційної влади.
Про це повідомляє пресслужба установи.
Колаборантка з Вовчанська повстане перед судом
Як стало відомо, мешканка Вовчанська під час окупації міста стала співпрацювати з російської армією. Вона добровільно обійняла посаду "головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення" в окупаційній міській владі.
В обов'язки колаборантки входило:
- складання списків співробітників фейкового органу влади для отримання ними російських паспортів;
- підготовка наказів з питань кадрового забезпечення;
- відповідання за проведення діловодства,
За це вона отримувала заробітну платню заробітну платню в російських рублях.
Правоохоронці викрили жінку і повідомили їй про підозру за фактом колабораційної діяльності.
Нагадаємо, що раніше на Харківщині судитимуть 56-річну жінку, яка активно підтримувала "русский мир" та публічно звинувачувала бійців Збройних сил України в обстрілах міст. До суду направлено обвинувальний акт стосовно фігурантки за фактом колабораційної діяльності.
Водночас Служба безпеки України затримала в Одеській області завербованого агента російської ФСБ. Зрадник передавав дані РФ про місця зберігання токсичних речовин.
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