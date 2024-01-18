На Харківщині колаборантка отримала підозру за розповсюдження паспортів РФ

Жінка в наручниках. Фото ілюстративне: freepik

Харківська обласна прокуратура сьогодні повідомила про підозру колаборантці з Вовчанська. Підозрювана сприяла розповсюдженню російських паспортів, та відповідала за відділ кадрів окупаційної влади.

Про це повідомляє пресслужба установи.

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Затримана колаборантка. Джерело: Харківська облпрокуратура

Як стало відомо, мешканка Вовчанська під час окупації міста стала співпрацювати з російської армією. Вона добровільно обійняла посаду "головного спеціаліста відділу кадрового забезпечення" в окупаційній міській владі.

Джерело: Telegram Харківської обласної прокуратури

В обов'язки колаборантки входило:

складання списків співробітників фейкового органу влади для отримання ними російських паспортів;

підготовка наказів з питань кадрового забезпечення;

відповідання за проведення діловодства,

За це вона отримувала заробітну платню заробітну платню в російських рублях.

Правоохоронці викрили жінку і повідомили їй про підозру за фактом колабораційної діяльності.

Нагадаємо, що раніше на Харківщині судитимуть 56-річну жінку, яка активно підтримувала "русский мир" та публічно звинувачувала бійців Збройних сил України в обстрілах міст. До суду направлено обвинувальний акт стосовно фігурантки за фактом колабораційної діяльності.

Водночас Служба безпеки України затримала в Одеській області завербованого агента російської ФСБ. Зрадник передавав дані РФ про місця зберігання токсичних речовин.