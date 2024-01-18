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В Харьковской области коллаборантка получила подозрение за распространение паспортов РФ

18 января 2024 18:37
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Харьковской области коллаборантка получила подозрение за распространение паспортов РФ
Женщина в наручниках. Фото иллюстративное: freepik
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Харьковская областная прокуратура сегодня сообщила о подозрении коллаборантке из Волчанска. Подозреваемая способствовала распространению российских паспортов и отвечала за отдел кадров оккупационных властей.

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

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В Харьковской области коллаборантка получила подозрение за распространение паспортов РФ
Задержанная коллаборантка. Источник: Харьковская облпрокуратура

Как стало известно, жительница Волчанска во время оккупации города стала сотрудничать с русской армией. Она добровольно заняла должность "главного специалиста отдела кадрового обеспечения" в оккупационных городских властях.

В Харьковской области коллаборантка получила подозрение за распространение паспортов РФ
Источник: Telegram Харьковской областной прокуратуры

В обязанности коллаборантки входило:

  • составление списков сотрудников фейкового органа власти для получения ими российских паспортов;
  • подготовка приказов по кадровому обеспечению;
  • ответственность за проведение делопроизводства,

За это она получала заработную плату в российских рублях.

Правоохранители разоблачили женщину и сообщили ей о подозрении по факту коллаборативной деятельности.

Напомним, что ранее в Харьковской области будут судить 56-летнюю женщину, которая активно поддерживала "русский мир" и публично обвиняла бойцов Вооруженных сил Украины в обстрелах городов. В суд направлен обвинительный акт в отношении фигурантки по факту коллаборативной деятельности.

В то же время, Служба безопасности Украины задержала в Одесской области завербованного агента российской ФСБ. Предатель передавал данные РФ о местах хранения токсичных веществ.

Харьков
Украина
Харьковская область
Коллаборант
Криминал

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