В Харьковской области коллаборантка получила подозрение за распространение паспортов РФ
Харьковская областная прокуратура сегодня сообщила о подозрении коллаборантке из Волчанска. Подозреваемая способствовала распространению российских паспортов и отвечала за отдел кадров оккупационных властей.
Об этом сообщает пресс-служба учреждения.
Коллаборантка из Волчанска предстанет перед судом
Как стало известно, жительница Волчанска во время оккупации города стала сотрудничать с русской армией. Она добровольно заняла должность "главного специалиста отдела кадрового обеспечения" в оккупационных городских властях.
В обязанности коллаборантки входило:
- составление списков сотрудников фейкового органа власти для получения ими российских паспортов;
- подготовка приказов по кадровому обеспечению;
- ответственность за проведение делопроизводства,
За это она получала заработную плату в российских рублях.
Правоохранители разоблачили женщину и сообщили ей о подозрении по факту коллаборативной деятельности.
Напомним, что ранее в Харьковской области будут судить 56-летнюю женщину, которая активно поддерживала "русский мир" и публично обвиняла бойцов Вооруженных сил Украины в обстрелах городов. В суд направлен обвинительный акт в отношении фигурантки по факту коллаборативной деятельности.
В то же время, Служба безопасности Украины задержала в Одесской области завербованного агента российской ФСБ. Предатель передавал данные РФ о местах хранения токсичных веществ.
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