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На Харківщині комбайн підірвався на міні: водій поранений

4 жовтня 2023 15:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
На Харківщині комбайн підірвався на міні: водій поранений
Правоохоронці на місці подій. Фото: Харківська обласна прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У середу, 3 жовтня, на Харківщині комбайн підірвався на міні під час польових робіт. Чоловік, який був за кермом, отримав тілесні пошкодження. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. 

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На Харківщині на міні підірвався комбайн 

Повідомляється, що інцидент стався у селі Андріївка Балаклійського району. Комбайн, за кермом якого б перебував 55-річний чоловік, наїхав на протитанкову міну. 

Внаслідок цього водій отримав тілесні ушкодження. 

За фактом порушення законів та звичаїв війни, прокурори Харківської області розпочали досудове розслідування. 

Нагадаємо, на Харківщині після окупації армії РФ більшість території залишилася замінованою. Піротехніки кожного дня знаходять міни та знешкоджують їх. 

Додамо, з початку повномасштабної війни 780 осіб постраждали від вибухонебезпечних предметів. МВС України закликало громадян бути обачними і нагадало базові правила безпеки. 

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