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В Харьковской области комбайн подорвался на мине: водитель ранен

4 октября 2023 15:47
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Харьковской области комбайн подорвался на мине: водитель ранен
Правоохранители на месте происшествия. Фото: Харьковская областная прокуратура
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В среду, 3 октября, в Харьковской области комбайн взорвался на мини во время полевых работ. Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В Харьковской области на мини подорвался комбайн

Сообщается, что инцидент произошел в деревне Андреевка Балаклейского района. Комбайн, за рулем которого находился 55-летний мужчина, наехал на противотанковую мину.

В результате водитель получил телесные повреждения.

По факту нарушения законов и обычаев войны прокуроры Харьковской области начали досудебное расследование.

Напомним, в Харьковской области после оккупации армии РФ большинство территории осталось заминированным. Пиротехники каждый день находят мины и обезвреживают их.

Добавим, с начала полномасштабной войны 780 человек пострадали от взрывоопасных предметов. МВД Украины призвало граждан быть осмотрительными и напомнило базовые правила безопасности.

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