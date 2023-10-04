В Харьковской области комбайн подорвался на мине: водитель ранен

Правоохранители на месте происшествия. Фото: Харьковская областная прокуратура

В среду, 3 октября, в Харьковской области комбайн взорвался на мини во время полевых работ. Мужчина, находившийся за рулем, получил телесные повреждения.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Читайте также:

В Харьковской области на мини подорвался комбайн

Сообщается, что инцидент произошел в деревне Андреевка Балаклейского района. Комбайн, за рулем которого находился 55-летний мужчина, наехал на противотанковую мину.

В результате водитель получил телесные повреждения.

По факту нарушения законов и обычаев войны прокуроры Харьковской области начали досудебное расследование.

Напомним, в Харьковской области после оккупации армии РФ большинство территории осталось заминированным. Пиротехники каждый день находят мины и обезвреживают их.

Добавим, с начала полномасштабной войны 780 человек пострадали от взрывоопасных предметов. МВД Украины призвало граждан быть осмотрительными и напомнило базовые правила безопасности.