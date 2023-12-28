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На Харківщині конфіскують земельні ділянки, що належать росіянам

28 грудня 2023 18:16
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
На Харківщині конфіскують земельні ділянки, що належать росіянам
Земельні ділянки. Ілюстративне фото: emlakjet.com
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Суд задовольнив девʼять позовних заяв прокуратури Харківської області. У регіоні буде припинено право власності росіян на земельні ділянки шляхом їх конфіскації.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Зазначається, що суд ухвалив рішення про конфіскацію земель, що належать росіянам у Харківській області на користі держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Харківській області. Позовні заяви були подані керівником Дергачівської окружної прокуратури Харківської області.

"Прокурори встановили, що на території Харківського району розташовані земельні ділянки сільськогосподарського призначення, власниками яких є громадяни російської федерації. Площа цих земель сягає майже 22 га", — вказали в прокуратурі.

Українським законодавством не передбачається передача у власність земельних ділянок іноземцям. Вони можуть стати власниками території за умови отримання спадку, однак мають протягом року відчужити землі на користь громадян України. Якщо таку умову не виконано, то землі підлягають конфіскації на користь держави.

"З метою приведення у відповідність до вимог чинного земельного законодавства, недопущення безпідставного перебування у власності громадян держави-агресора українських сільськогосподарських земель прокуратура звернулась до суду з позовами, які наразі задоволено", — додали в прокуратурі. 

Наразі рішення Дергачівського районного суду Харківської області ще може бути оскаржене в апеляційному суді.

Скриншот допису Харківської обласної прокуратури
Скриншот допису Харківської обласної прокуратури

Нагадаємо, Міністерство оборони України повернуло у свою власність земельну ділянку військової частини часів СРСР у Київській області. Близько 10 гектарів території були не у власності міністерства протягом семи років.

Раніше ми писали, що на Харківщині затримали шанувальника російських окупантів. Він поширював в суспільстві антиукраїнські ідеї та кремлівські фейки.

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