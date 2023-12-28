На Харьковщине конфискуют земельные участки, принадлежащие россиянам

Земельные участки. Иллюстративное фото: emlakjet.com

Суд удовлетворил девять исковых заявлений прокуратуры Харьковской области. В регионе будет прекращено право собственности россиян на земельные участки путем их конфискации.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Отмечается, что суд принял решение о конфискации земель, принадлежащих россиянам в Харьковской области в пользу государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Харьковской области. Исковые заявления были поданы руководителем Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области.

"Прокуроры установили, что на территории Харьковского района расположены земельные участки сельскохозяйственного назначения, владельцами которых являются граждане российской федерации. Площадь этих земель составляет почти 22 га", — указали в прокуратуре.

Украинское законодательство не предусматривает передачу в собственность земельных участков иностранцам. Они могут стать владельцами территории при получении наследства, однако должны в течение года отчуждать земли в пользу граждан Украины. Если такое условие не выполнено, земли подлежат конфискации в пользу государства.

"С целью приведения в соответствие с требованиями действующего земельного законодательства, недопущение безосновательного пребывания в собственности граждан государства-агрессора украинских сельскохозяйственных земель прокуратура обратилась в суд с исками, которые сейчас удовлетворены", — добавили в прокуратуре.

Решение Дергачевского районного суда Харьковской области еще может быть обжаловано в апелляционном суде.

Скриншот поста Харьковской областной прокуратуры

Напомним, Министерство обороны Украины вернуло в свою собственность земельный участок воинской части СССР в Киевской области. Около 10 гектаров территории находились не в собственности министерства в течение семи лет.

Ранее мы писали, что в Харьковской области задержали поклонника российских оккупантов. Он распространял в обществе антиукраинские идеи и кремлевские фейки.