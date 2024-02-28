На Харківщині лунали вибухи — постраждали житлові будівлі
В Харківській області прокурори задокументували наслідки ворожих артилерійських обстрілів у Куп'янському районі. Пошкоджено житлові будівлі та господарчі споруди. Також загинув собака.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 29 лютого.
Росіяни обстріляли харківську область
Прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.
"За даними слідства, 28 лютого приблизно о 9:00 російські військові обстріляли с. Кіндрашівка Купʼянського району. Також 27 лютого близько 21:00 окупанти завдали ударів і по м. Купʼянськ", — говориться у повідомленні.
Слідчі прокуратури зазначили, що в обох населених пунктах пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: житлові будинки, господарчі споруди. Також загинув собака.
За попередніми даними, обстріли велись з артилерії.
Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.
Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Полтаві. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Також було гучно на Хмельниччині.
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