На Харківщині лунали вибухи — постраждали житлові будівлі

Прокурор на місці зруйнованої будівлі. Фото: Харківська обласна прокуратура

В Харківській області прокурори задокументували наслідки ворожих артилерійських обстрілів у Куп'янському районі. Пошкоджено житлові будівлі та господарчі споруди. Також загинув собака.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 29 лютого.

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Прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 28 лютого приблизно о 9:00 російські військові обстріляли с. Кіндрашівка Купʼянського району. Також 27 лютого близько 21:00 окупанти завдали ударів і по м. Купʼянськ", — говориться у повідомленні.

Слідчі прокуратури зазначили, що в обох населених пунктах пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: житлові будинки, господарчі споруди. Також загинув собака.

За попередніми даними, обстріли велись з артилерії.

Прокурори біля мертвого собаки. Фото: Харківська обласна прокуратура

Знищена обстрілом будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура

Зруйнована обстрілом будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура

Постраждала від обстрілу багатоповерхівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.

Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Полтаві. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Також було гучно на Хмельниччині.