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На Харківщині лунали вибухи — постраждали житлові будівлі

28 лютого 2024 14:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині лунали вибухи — постраждали житлові будівлі
Прокурор на місці зруйнованої будівлі. Фото: Харківська обласна прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Харківській області прокурори задокументували наслідки ворожих артилерійських обстрілів у Куп'янському районі. Пошкоджено житлові будівлі та господарчі споруди. Також загинув собака.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у середу, 29 лютого.

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Пост про обстріл Харківської області. Фото: скриншот

Росіяни обстріляли харківську область

Прокуратура Харківської області розпочала досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

"За даними слідства, 28 лютого приблизно о 9:00 російські військові обстріляли с. Кіндрашівка Купʼянського району. Також 27 лютого близько 21:00 окупанти завдали ударів і по м. Купʼянськ", — говориться у повідомленні. 

Слідчі прокуратури зазначили, що в обох населених пунктах пошкоджено виключно цивільні обʼєкти: житлові будинки, господарчі споруди. Також загинув собака.

За попередніми даними, обстріли велись з артилерії. 

будівля
Прокурори біля мертвого собаки. Фото: Харківська обласна прокуратура
будівля
Знищена обстрілом будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура
будівля
Зруйнована обстрілом будівля. Фото: Харківська обласна прокуратура
будівля
Постраждала від обстрілу багатоповерхівка. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Полтаві. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Також було гучно на Хмельниччині.

війна
Харків
обстріли
Харківська ОДА
Куп'янськ

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