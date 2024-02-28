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В Харьковской области раздавались взрывы — пострадали жилые здания

28 февраля 2024 14:14
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области раздавались взрывы — пострадали жилые здания
Прокурор на месте разрушенного здания. Фото: Харьковская областная прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области прокуроры задокументировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов в Купянском районе. Повреждены жилые строения и хозяйственные постройки. Также погибла собака.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 29 февраля.

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Пост об обстреле Харьковской области. Фото: скриншот

Россияне обстреляли харьковскую область

Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 28 февраля около 9:00 российские военные обстреляли с. Кондрашовка Купянского района. Также 27 февраля около 21:00 оккупанты нанесли удары и по г. Купянск", — говорится в сообщении.

Следователи прокуратуры отметили, что в обоих населенных пунктах повреждены исключительно гражданские объекты: жилые дома, хозяйственные постройки. Также погибла собака.

По предварительным данным, обстрелы велись из артиллерии.

здание
Прокуроры возле мертвой собаки. Фото: Харьковская областная прокуратура
здание
Уничтоженное обстрелом здание. Фото: Харьковская областная прокуратура
здание
Разрушенное обстрелом здание. Фото: Харьковская областная прокуратура
здание
Пострадавшая от обстрела многоэтажка. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

Кроме того, в эту ночь взрывы раздавались в Полтаве. В городе была объявлена опасность применения баллистического вооружения. Также было громко в Хмельницкой области.

война
Харьков
обстрелы
Харьковская ОГА
Купянск

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