В Харьковской области раздавались взрывы — пострадали жилые здания
В Харьковской области прокуроры задокументировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов в Купянском районе. Повреждены жилые строения и хозяйственные постройки. Также погибла собака.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 29 февраля.
Россияне обстреляли харьковскую область
Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.
"По данным следствия, 28 февраля около 9:00 российские военные обстреляли с. Кондрашовка Купянского района. Также 27 февраля около 21:00 оккупанты нанесли удары и по г. Купянск", — говорится в сообщении.
Следователи прокуратуры отметили, что в обоих населенных пунктах повреждены исключительно гражданские объекты: жилые дома, хозяйственные постройки. Также погибла собака.
По предварительным данным, обстрелы велись из артиллерии.
Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.
Кроме того, в эту ночь взрывы раздавались в Полтаве. В городе была объявлена опасность применения баллистического вооружения. Также было громко в Хмельницкой области.
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