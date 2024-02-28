В Харьковской области раздавались взрывы — пострадали жилые здания

Прокурор на месте разрушенного здания. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области прокуроры задокументировали последствия вражеских артиллерийских обстрелов в Купянском районе. Повреждены жилые строения и хозяйственные постройки. Также погибла собака.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в среду, 29 февраля.

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Прокуратура Харьковской области начала досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны.

"По данным следствия, 28 февраля около 9:00 российские военные обстреляли с. Кондрашовка Купянского района. Также 27 февраля около 21:00 оккупанты нанесли удары и по г. Купянск", — говорится в сообщении.

Следователи прокуратуры отметили, что в обоих населенных пунктах повреждены исключительно гражданские объекты: жилые дома, хозяйственные постройки. Также погибла собака.

По предварительным данным, обстрелы велись из артиллерии.

Прокуроры возле мертвой собаки. Фото: Харьковская областная прокуратура

Уничтоженное обстрелом здание. Фото: Харьковская областная прокуратура

Разрушенное обстрелом здание. Фото: Харьковская областная прокуратура

Пострадавшая от обстрела многоэтажка. Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

Кроме того, в эту ночь взрывы раздавались в Полтаве. В городе была объявлена опасность применения баллистического вооружения. Также было громко в Хмельницкой области.