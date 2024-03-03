Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow На Харківщині лунали вибухи в селі Петропавлівка — є постраждалий arrow

На Харківщині лунали вибухи в селі Петропавлівка — є постраждалий

3 березня 2024 11:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Харківщині лунали вибухи в селі Петропавлівка — є постраждалий
Зруйнований обстрілом будинок. Фото ілюстративне: Харківська прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

На Харківщині ворог обстріляв село Петропавлівка. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 3 березня.

Читайте також:
обстріл
Пост Олега Синєгубова. Фото: скриншот

Ворог завдав удару по Харківщині

"Близько 8:30 ворог обстріляв село Петропавлівка Куп'янського району", — говориться у повідомленні. 

Синєгубов зазначив, що внаслідок ударів зазнав поранення 60-річний цивільний чоловік. Його доправили до медичної установи. Також пошкоджено приватний будинок.

"Ліквідація наслідків триває", — зазначили в ОВА.

Раніше ми повідомляли, що рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки російського обстрілу в Харківській області в суботу, 2 березня. 

Окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та відбулося пошкодження вікон.

війна
Україна
Харківська область
обстріли
Олег Синєгубов

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

1 березня 2024

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

Новина з відео

19:27 Особи з інвалідністю в Україні мають подати документи до ТЦК — як це зробити

1 березня 2024

11:11 Нафтогаз попередив про зміни умов для споживачів з 1 березня

06:30Су-57 — навіщо Росія почала використовувати на війні найновіші літаки

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

20 лютого 2024

20:36 Хто отримає відстрочку від мобілізації у березні 2024 року — повний перелік

1 березня 2024

08:21 Жирона продасть Циганкова — куди перейде українець

20 лютого 2024
Новина з відео

04:17 М'ясисті та солодкі помідори збиратимете відрами — який сорт посадити 2024 року