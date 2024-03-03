На Харківщині лунали вибухи в селі Петропавлівка — є постраждалий
На Харківщині ворог обстріляв село Петропавлівка. Внаслідок цього зазнав поранення цивільний чоловік.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у неділю, 3 березня.
Ворог завдав удару по Харківщині
"Близько 8:30 ворог обстріляв село Петропавлівка Куп'янського району", — говориться у повідомленні.
Синєгубов зазначив, що внаслідок ударів зазнав поранення 60-річний цивільний чоловік. Його доправили до медичної установи. Також пошкоджено приватний будинок.
"Ліквідація наслідків триває", — зазначили в ОВА.
Раніше ми повідомляли, що рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки російського обстрілу в Харківській області в суботу, 2 березня.
Окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та відбулося пошкодження вікон.
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