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В Харьковской области раздавались взрывы в селе Петропавловка — есть пострадавший

3 марта 2024 11:19
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Харьковской области раздавались взрывы в селе Петропавловка — есть пострадавший
Разрушенный обстрелом дом. Фото иллюстративное: Харьковская прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Харьковской области враг обстрелял село Петропавловка. В результате получил ранение гражданский мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 3 марта.

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Пост Олега Синегубова. Фото: скриншот

Враг нанес удар по Харьковщине

"Около 8:30 враг обстрелял деревню Петропавловка Купянского района", — говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что в результате ударов получил ранение 60-летний гражданский мужчина. Его доставили в медицинское учреждение. Также поврежден частный дом.

"Ликвидация последствий продолжается", — отметили в ОВА.

Ранее мы сообщали, что спасателям удалось ликвидировать последствия российских обстрелов в Харьковской области в субботу, 2 марта.

Оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.

война
Украина
Харьковская область
обстрелы
Олег Синегубов

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