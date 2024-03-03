В Харьковской области раздавались взрывы в селе Петропавловка — есть пострадавший
В Харьковской области враг обстрелял село Петропавловка. В результате получил ранение гражданский мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в воскресенье, 3 марта.
Враг нанес удар по Харьковщине
"Около 8:30 враг обстрелял деревню Петропавловка Купянского района", — говорится в сообщении.
Синегубов отметил, что в результате ударов получил ранение 60-летний гражданский мужчина. Его доставили в медицинское учреждение. Также поврежден частный дом.
"Ликвидация последствий продолжается", — отметили в ОВА.
Ранее мы сообщали, что спасателям удалось ликвидировать последствия российских обстрелов в Харьковской области в субботу, 2 марта.
Оккупанты обстреляли Харьков в ночь на 2 марта. Прилет произошел в спальном районе города, где возник пожар и произошло повреждение окон.
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