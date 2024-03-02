Рятувальники ліквідували наслідки російських ударів на Харківщині (фото)

Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів в Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальникам вдалося ліквідувати наслідки російського обстрілу в Харківській області в суботу, 2 березня. Окупанти вбили мирного жителя селища Великий Бурлук Куп'янського району та спричинили руйнування будинків та майна.

Про це повідомляє ДСНС України в Telegram.

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Працівники ДСНС розповіли, що в Шевченківському районі Харкова зайнялася пожежа — горіли три автівки біля багатоповерхового будинку на площі 15 кв. м. Також пошкоджені гаражі та вибиті вікна.

"На місці ліквідації наслідків ворожого удару від ДСНС працювало 15 рятувальників та 2 одиниці техніки. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає", — констатували рятувальники.

Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів у Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів у Харківській області. Фото: ДСНС

Рятувальники ліквідовують наслідки російських ударів у Харківській області. Фото: ДСНС

Ще один "шахед" влучив у приватний сектор Великого Бурлука, внаслідок чого зруйнували будинок, де виникла пожежа на площі 80 кв. м. На місці знайшли загиблого власника помешкання.

"На місці події працювало 2 одиниці техніки та 10 співробітників ДСНС", — додали фахівці.

Скриншот повдіомлення з телеграм-каналу "ДСНС України"

Нагадаємо, що окупанти обстріляли Харків в ніч проти 2 березня. Приліт стався в спальному районі міста, де виникла пожежа та сталося пошкодження вікон.

Також ми писали, що правоохоронці Харківської області знайшли загиблого чоловіка внаслідок російського удару по селищу Великий Бурлук та евакуювали жінку поважного віку, що мешкала по сусідству.