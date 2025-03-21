На Харківщині лунали вибухи — в ОВА назвали наслідки атак

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Харківську область. Внаслідок атак зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 21 березня.

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Обстріли Харківщини

О 14:19 ворог атакував село Циркуни Харківського району — там сталося загоряння господарчої споруди та соломи на площі 19 квадратних метрів. Також поруч загорілася трава на площі 300 квадратних метрів.

О 14:45 внаслідок влучання дрона типу "Молнія-2" по селу Приколотне Куп'янського району пошкоджено покрівлю, вікна та двері будівлі промислового підприємства.

О 18:00 було виявлено ударний дрон ворога невідомого типу в селі Михайлівка Лозівського району.

О 18:00 Росія обстріляла село Стецьківка Куп'янського району. Там через удар сталося займання трави на відкритій території, пошкоджено приватний будинок, гараж та лінію електропередач.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, вночі окупанти атакували Одеську область. У місті та області зафіксовано низку влучань, розгорілися пожежі.

Також вибухи вночі було чутно у Києві. Ворог застосував дрони-камікадзе, працювала ППО.