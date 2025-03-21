На Харківщині лунали вибухи — в ОВА назвали наслідки атак

На Харківщині лунали вибухи — ворог чотири рази обстріляв область
Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Харківську область. Внаслідок атак зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, 21 березня.
Обстріли Харківщини
О 14:19 ворог атакував село Циркуни Харківського району — там сталося загоряння господарчої споруди та соломи на площі 19 квадратних метрів. Також поруч загорілася трава на площі 300 квадратних метрів.
О 14:45 внаслідок влучання дрона типу "Молнія-2" по селу Приколотне Куп'янського району пошкоджено покрівлю, вікна та двері будівлі промислового підприємства.
О 18:00 було виявлено ударний дрон ворога невідомого типу в селі Михайлівка Лозівського району.
О 18:00 Росія обстріляла село Стецьківка Куп'янського району. Там через удар сталося займання трави на відкритій території, пошкоджено приватний будинок, гараж та лінію електропередач.
Нагадаємо, вночі окупанти атакували Одеську область. У місті та області зафіксовано низку влучань, розгорілися пожежі.
Також вибухи вночі було чутно у Києві. Ворог застосував дрони-камікадзе, працювала ППО.
Читайте Новини.LIVE!