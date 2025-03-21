На Харьковщине раздавались взрывы - в ОВА назвали последствия атак

Последствия атаки. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска в течение минувших суток обстреливали Харьковскую область. В результате атак зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов в Telegram в пятницу, 21 марта.

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Обстрелы Харьковщины

В 14:19 враг атаковал село Циркуны Харьковского района — там произошло возгорание хозяйственной постройки и соломы на площади 19 квадратных метров. Также рядом загорелась трава на площади 300 квадратных метров.

В 14:45 в результате попадания дрона типа "Молния-2" по селу Приколотное Купянского района повреждена кровля, окна и двери здания промышленного предприятия.

В 18:00 был обнаружен ударный дрон врага неизвестного типа в селе Михайловка Лозовского района.

В 18:00 Россия обстреляла село Стецковка Купянского района. Там из-за удара произошло возгорание травы на открытой территории, повреждены частный дом, гараж и линия электропередач.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, ночью оккупанты атаковали Одесскую область. В городе и области зафиксирован ряд попаданий, разгорелись пожары.

Также взрывы ночью были слышны в Киеве. Враг применил дроны-камикадзе, работала ПВО.