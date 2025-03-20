Обстріли Куп'янська 20 березня — в місті погіршилась безпекова ситуація

Наслідки удару РФ по Куп'янську. Фото: ДСНС

Російські війська за ніч 20 березня випустили по Куп'янську Харківської області понад 30 керованих авіабомб. Через це в місті фіксують погіршення безпекової ситуації.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов розповів, що в Куп'янську фіксують погіршення безпекової ситуації після масованого авіаційного обстрілу. Росіяни не припиняють атакувати цивільні та інфраструктурні об'єкти та тероризувати мирних людей.

Як відомо, окупаційна армія випустила понад 30 КАБів по центральній частині міста. Внаслідок атаки поранення отримали троє місцевих жителів, ще одна людина загинула.

"Профільні служби продовжують ліквідувати наслідки ворожих ударів. Ситуація в Куп‘янську залишається напруженою", — зазначив очільник ОВА.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Нагадаємо, 19 березня в Куп'янську пролунали потужні вибухи. Росіяни випустили на місто КАБи.

Незадовго Синєгубов повідомив про численні випадки застосування КАБів по місту.