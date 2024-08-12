Через російські атаки Харківщини 11 серпня постраждали двоє людей

Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА

У Харківській області внаслідок обстрілів минулої доби постраждав один чоловік. Ще один мешканець регіону підірвався на російській міні.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 12 серпня.

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Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА

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Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА

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Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА

Наслідки атаки. Фото: Харківська ОВА

О 09:33 через вибух в селі Олександрівка Богодухівського району там горіла літня кухня: постраждав 77-річний чоловік.