Через російські атаки Харківщини 11 серпня постраждали двоє людей

На Харківщині лунали вибухи — ворог кілька разів атакував регіон, є поранені
У Харківській області внаслідок обстрілів минулої доби постраждав один чоловік. Ще один мешканець регіону підірвався на російській міні.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у понеділок, 12 серпня.
Обстріли Харківщини станом на 12 серпня
Вчора о 17:30 в селі Відродженівська Богодухівського району внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено три приватні будинки, два багатоквартирні будинки, сільськогосподарське підприємство та лінія електропередач.
О 15:15 росіяни атакували дроном село Івашки в Золочівській територіальній громаді — там пошкоджено газову трубу.
О 13:30 внаслідок вибуху невідомого предмету в селі Гусарівка Барвінківської громади постраждав 73-річний чоловік.
О 09:33 через вибух в селі Олександрівка Богодухівського району там горіла літня кухня: постраждав 77-річний чоловік.
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