Из-за российских атак Харьковщины 11 августа пострадали два человека

Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА

В Харьковской области в результате обстрелов за прошедшие сутки пострадал один человек. Еще один житель региона подорвался на российской мине.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram в понедельник, 12 августа.

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Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА

В 15:15 россияне атаковали дроном село Ивашки в Золочевской территориальной громаде — там повреждена газовая труба.

Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА

В 13:30 в результате взрыва неизвестного предмета в селе Гусаровка Барвенковской громады пострадал 73-летний мужчина.

Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА

Последствия атаки. Фото: Харьковская ОВА

В 09:33 из-за взрыва в селе Александровка Богодуховского района там горела летняя кухня: пострадал 77-летний мужчина.