Обстріл Харківщини 10 серпня — ворог поцілив по дитячому будинку творчості

Пожежа внаслідок російської атаки по Золочеву. Фото: Telegram Олега Синєгубова

Російська армія вночі у суботу, 10 серпня, завдала ракетного удару по Харківській області. Під ворожою атакою опинилося селище міського типу Золочів.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Росіяни обстріляли Харківську область

За інформацією чиновника, вибухи у населеному пункті пролунали о 23:55. Ворожа ціль влучила у селищний Будинок дитячої та юнацької творчості.

Пожежа внаслідок обстрілу Золочева. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Влучання спричинило загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі. За словами Синєгубова, інформація про постраждалих наразі не надходила.

Пожежа внаслідок обстрілу Золочева. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Зауважимо, що за даними виконувача обов'язки міністра культури України Ростислава Карандєєва, з початку повномасштабного вторгнення російські сили зруйнували або пошкодили 1946 об'єкти культурної спадщини у 18 регіонах країни.

Водночас, за даними Міністерства освіти й науки України, через війну було зруйновано 400 освітніх закладів.