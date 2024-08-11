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Окупанти вночі вдарили ракетами по будинку дитячої творчості на Харківщині

11 серпня 2024 08:41
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Обстріл Харківщини 10 серпня — ворог поцілив по дитячому будинку творчості
Пожежа внаслідок російської атаки по Золочеву. Фото: Telegram Олега Синєгубова
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Російська армія вночі у суботу, 10 серпня, завдала ракетного удару по Харківській області. Під ворожою атакою опинилося селище міського типу Золочів.

Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов

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За інформацією чиновника, вибухи у населеному пункті пролунали о 23:55. Ворожа ціль влучила у селищний Будинок дитячої та юнацької творчості. 

вибухи на харківщині 10 сепрня
Пожежа внаслідок обстрілу Золочева. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Влучання спричинило загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі. За словами Синєгубова, інформація про постраждалих наразі не надходила.

вибухи золочів 10 серпня
Пожежа внаслідок обстрілу Золочева. Джерело: Telegram Олега Синєгубова

Зауважимо, що за даними виконувача обов'язки міністра культури України Ростислава Карандєєва, з початку повномасштабного вторгнення російські сили зруйнували або пошкодили 1946 об'єкти культурної спадщини у 18 регіонах країни. 

Водночас, за даними Міністерства освіти й науки України, через війну було зруйновано 400 освітніх закладів

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