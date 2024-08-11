Обстріл Харківщини 10 серпня — ворог поцілив по дитячому будинку творчості

Окупанти вночі вдарили ракетами по будинку дитячої творчості на Харківщині
Російська армія вночі у суботу, 10 серпня, завдала ракетного удару по Харківській області. Під ворожою атакою опинилося селище міського типу Золочів.
Про це заявив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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За інформацією чиновника, вибухи у населеному пункті пролунали о 23:55. Ворожа ціль влучила у селищний Будинок дитячої та юнацької творчості.
Влучання спричинило загоряння даху двоповерхової адміністративної будівлі. За словами Синєгубова, інформація про постраждалих наразі не надходила.
Зауважимо, що за даними виконувача обов'язки міністра культури України Ростислава Карандєєва, з початку повномасштабного вторгнення російські сили зруйнували або пошкодили 1946 об'єкти культурної спадщини у 18 регіонах країни.
Водночас, за даними Міністерства освіти й науки України, через війну було зруйновано 400 освітніх закладів.
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