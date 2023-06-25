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На Харківщині маленький хлопчик підірвався на вибухівці у власному дворі

25 червня 2023 09:26
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
На Харківщині маленький хлопчик підірвався на вибухівці у власному дворі
Напис "Обережно міни". Фото: МВС України
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Протягом останніх 24 годин окупаційні сили обстріляли населені пункти, розташовані поблизу фронту та на кордоні Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів Харківської області. Зокрема, росіяни атакували низку населених пунктів регіону.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов повідомив, що під атакою опинилися Червона Зоря, Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Гатище, Красне Перше, Дворічна, Масютівка, Кислівка, Берестове та інші населені пункти.

Внаслідок обстрілу села Кругляківка у Куп'янському районі один цивільний чоловік віком 49 років отримав поранення.

Мінна небезпека в Харківській області

Голова Харківської ОВА також повідомив, що у місті Південне Харківського району 7-річний хлопчик знайшов предмет, схожий на патрон, та вдарив їм по стіні. Внаслідок вибуху дитина отримала поранення і була доставлена до лікарні.

"Продовжуються роботи зі знешкодження мін. Минулої доби піротехніками ДСНС безпечно усунуто 111 вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення ворог спробував провести наступальні операції в напрямку Берестового, проте спроба виявилася невдалою і він відступив, зазнавши втрат", — говорить Синєгубов.

Харків
Ситуація у Харківській області 25 червня. Фото: скріншот

Нагадаємо, що вночі 24 червня у Харкові пролунало кілька вибухів. Також триває масштабна повітряна тривога по всій території України. Мер міста Ігор Терехов розповів, що заздалегідь обстріляли ракетами С-300. А голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти випустили щонайменше три ракети по місту.

Також ми писали, що на Харківщині окупанти обстріляли село Гур'єв Козачок, яке розташоване у Богодухівському районі. Російська ракета влучила у цивільний автомобіль.

 

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