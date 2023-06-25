Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области маленький мальчик подорвался на взрывчатке в собственном дворе arrow

В Харьковской области маленький мальчик подорвался на взрывчатке в собственном дворе

25 июня 2023 09:26
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Харьковской области маленький мальчик подорвался на взрывчатке в собственном дворе
Надпись "Осторожно мины". Фото: МВД Украины
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В течение последних 24 часов оккупационные силы обстреляли населенные пункты, расположенные вблизи фронта и на границе Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. В частности, россияне атаковали ряд населенных пунктов региона.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрел Харьковской области за прошедшие сутки

 Синегубов сообщил, что под атакой оказались Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Двуречное, Масютовка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты.

В результате обстрела села Кругляковка в Купянском районе один гражданский мужчина, в возрасте 49 лет, получил ранение.

Минная опасность в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА также сообщил, что в городе Южное Харьковского района 7-летний мальчик нашел предмет, похожий на патрон, и ударил им по стене. В результате взрыва ребенок получил ранения и был доставлен в больницу.

"Продолжаются работы по обезвреживанию мин. За прошедшие сутки пиротехниками ГСЧС безопасно устранены 111 взрывоопасных предметов. На линии столкновения враг попытался провести наступательные операции в направлении Берестового, однако попытка оказалась неудачной, и он отступил, понеся потери", — говорит Синегубов.

Харьков
Ситуация в Харьковской области 25 июня. Фото: скриншот

Напомним, что ночью 24 июня в Харькове раздалось несколько взрывов. Также идет масштабная воздушная тревога по всей территории Украины. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что предварительно обстреляли ракетами С-300. А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу.

Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок, которое находится в Богодуховском районе. Российская ракета попала в гражданский автомобиль.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас