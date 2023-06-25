В Харьковской области маленький мальчик подорвался на взрывчатке в собственном дворе

Надпись "Осторожно мины". Фото: МВД Украины

В течение последних 24 часов оккупационные силы обстреляли населенные пункты, расположенные вблизи фронта и на границе Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. В частности, россияне атаковали ряд населенных пунктов региона.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов сообщил, что под атакой оказались Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Двуречное, Масютовка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты.

В результате обстрела села Кругляковка в Купянском районе один гражданский мужчина, в возрасте 49 лет, получил ранение.

Минная опасность в Харьковской области

Глава Харьковской ОВА также сообщил, что в городе Южное Харьковского района 7-летний мальчик нашел предмет, похожий на патрон, и ударил им по стене. В результате взрыва ребенок получил ранения и был доставлен в больницу.

"Продолжаются работы по обезвреживанию мин. За прошедшие сутки пиротехниками ГСЧС безопасно устранены 111 взрывоопасных предметов. На линии столкновения враг попытался провести наступательные операции в направлении Берестового, однако попытка оказалась неудачной, и он отступил, понеся потери", — говорит Синегубов.

Ситуация в Харьковской области 25 июня. Фото: скриншот

Напомним, что ночью 24 июня в Харькове раздалось несколько взрывов. Также идет масштабная воздушная тревога по всей территории Украины. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что предварительно обстреляли ракетами С-300. А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу.

Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок, которое находится в Богодуховском районе. Российская ракета попала в гражданский автомобиль.