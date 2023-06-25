В Харьковской области маленький мальчик подорвался на взрывчатке в собственном дворе
В течение последних 24 часов оккупационные силы обстреляли населенные пункты, расположенные вблизи фронта и на границе Харьковского, Купянского и Чугуевского районов Харьковской области. В частности, россияне атаковали ряд населенных пунктов региона.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрел Харьковской области за прошедшие сутки
Синегубов сообщил, что под атакой оказались Красная Заря, Ветеринарное, Казачья Лопань, Огурцово, Гатище, Красное Первое, Двуречное, Масютовка, Кисловка, Берестово и другие населенные пункты.
В результате обстрела села Кругляковка в Купянском районе один гражданский мужчина, в возрасте 49 лет, получил ранение.
Минная опасность в Харьковской области
Глава Харьковской ОВА также сообщил, что в городе Южное Харьковского района 7-летний мальчик нашел предмет, похожий на патрон, и ударил им по стене. В результате взрыва ребенок получил ранения и был доставлен в больницу.
"Продолжаются работы по обезвреживанию мин. За прошедшие сутки пиротехниками ГСЧС безопасно устранены 111 взрывоопасных предметов. На линии столкновения враг попытался провести наступательные операции в направлении Берестового, однако попытка оказалась неудачной, и он отступил, понеся потери", — говорит Синегубов.
Напомним, что ночью 24 июня в Харькове раздалось несколько взрывов. Также идет масштабная воздушная тревога по всей территории Украины. Мэр города Игорь Терехов рассказал, что предварительно обстреляли ракетами С-300. А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты выпустили по меньшей мере три ракеты по городу.
Также мы писали, что в Харьковской области оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок, которое находится в Богодуховском районе. Российская ракета попала в гражданский автомобиль.