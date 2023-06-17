В Харьковской области россияне расстреляли гражданский автомобиль: есть погибшие

Расстрелянное авто. Фото: Олег Синегубов

В Харьковской области оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок, которое находится в Богодуховском районе. Российская ракета попала в гражданский автомобиль.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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"Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта" , — отметил он.

Расстрелянный автомобиль. Фото: Олег Синегубов

По его словам, в автомобиле находились четыре человека, все они погибли.

"Это очередной террор россиян против мирного населения!", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области, а ночью нанесли дроновый удар по самому Харькову. В Купянском районе пострадали два человека.