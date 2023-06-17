Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow В Харьковской области россияне расстреляли гражданский автомобиль: есть погибшие arrow

В Харьковской области россияне расстреляли гражданский автомобиль: есть погибшие

17 июня 2023 12:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Харьковской области россияне расстреляли гражданский автомобиль: есть погибшие
Расстрелянное авто. Фото: Олег Синегубов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Харьковской области оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок, которое находится в Богодуховском районе. Российская ракета попала в гражданский автомобиль.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

"Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта" , — отметил он.

null
Расстрелянный автомобиль. Фото: Олег Синегубов

По его словам, в автомобиле находились четыре человека, все они погибли.

"Это очередной террор россиян против мирного населения!", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, ранее российские оккупанты обстреляли населенные пункты Харьковской области, а ночью нанесли дроновый удар по самому Харькову. В Купянском районе пострадали два человека.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас