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На Харківщині місцева мешканка активно допомагала окупантам — деталі слідства

18 грудня 2023 13:13
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Колаборантка на Харківщині активно допомагала окупантам - їй загрожує тюремний термін
Поліція затримує колаборантку на Харківщині. Фото: прокуратура Харківської області
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Прокуратура Куп'янського району на Харківщині висунула звинувачення та передала до суду справу проти 55-річної жінки. Вона звинувачується в активній допомозі російським окупантам.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Згідно з матеріалами слідства, ця мешканка села Гусинка вступила у співпрацю зі збройними силами Росії після того, як вони захопили територію Куп'янського району.

До широкомасштабного вторгнення Росії до України вона працювала у місцевих органах самоврядування Кондрашовської об'єднаної територіальної громади.

Після захоплення вона здобула посаду "в. о. асистента начальника відділу (для сільської місцевості) Кондрашівського територіального підрозділу Тимчасової державної адміністрації Куп'янського району в Харківській області".

З червня по вересень 2022 року обвинувачена керувала збором інформації для видачі так званої "фінансової підтримки" від агресорської держави у російській валюті мешканцям села Гусинка. Вона також організовувала складання документів про прийом та передачу коштів.

Крім цього, вона керувала проєктом з ремонту системи опалення у будівлі місцевої навчальної організації, плануючи згодом розмістити там російських військових та забезпечити їм зручні умови проживання.

Який термін загрожує колаборантці

За свої дії жінці може загрожувати ув'язнення терміном від 5 до 10 років, заборона зайняття певних посад чи ведення певної діяльності терміном від 10 до 15 років, і навіть конфіскація майна чи ні неї.

Харків
Колаборантка у Харківській області. Фото: скриншот

Нагадаємо, що ще одному зраднику, який обіймав керівну посаду в окупаційній адміністрації в Харківській області, повідомили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі.

Також у Києві засудили колишнього помічника начальника херсонської виправної колонії за колабораційну діяльність. За ґратами зрадник проведе 14 років.

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