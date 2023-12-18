Коллаборантка в Харьковской области активно помогала оккупантам - ей грозит тюремный срок

На Харьковщине местная жительница активно помогала оккупантам — детали следствия
Прокуратура Купянского района в Харьковской области предъявила обвинения и передала в суд дело против 55-летней женщины. Она обвиняется в активной помощи российским оккупантам.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Помогала оккупантам и работала в фейковой администрации
Согласно материалам следствия, эта жительница села Гусынка вступила в сотрудничество с вооруженными силами России после того, как они захватили территорию Купянского района.
До широкомасштабного вторжения России в Украину она работала в местных органах самоуправления Кондрашовской объединенной территориальной громады.
После захвата она получила должность "и. о. ассистента начальника отдела (для сельской местности) Кондрашовского территориального подразделения Временной государственной администрации Купянского района в Харьковской области".
С июня по сентябрь 2022 года обвиняемая руководила сбором информации для выдачи так называемой "финансовой поддержки" от агрессорского государства в российской валюте жителям села Гусынка. Она также организовывала составление документов о приеме и передаче денежных средств.
Помимо этого, она управляла проектом по ремонту системы отопления в здании местной учебной организации, планируя впоследствии разместить там российских военных и обеспечить им удобные условия проживания.
Какой срок грозит коллаборантке
За свои действия женщине может грозить тюремное заключение на срок от 5 до 10 лет, запрет на занятие определенных должностей или ведение определенной деятельности на срок от 10 до 15 лет, а также конфискация имущества или без нее.
Напомним, что еще одному предателю, занимавшему руководящий пост в оккупационной администрации в Харьковской области, сообщили о подозрении. Ему грозит лишение свободы.
Также в Киеве осудили бывшего помощника начальника херсонской исправительной колонии за коллаборационную деятельность. За решеткой предатель проведет 14 лет.
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